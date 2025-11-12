Güncel

Hanımlara özel davet

Ünlü hanımlar özel bir lansman davetinde bir araya geldiler.

Giriş: 12 Kasım 2025 Çarşamba
Hanımlara özel davet

Kişiye özel yeni nesil sağlık yönetimiyle bireylerin yaşamına bütüncül tedavi çözümleri sunan LaraHealth, önceki akşam kadınların fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığına odaklanan “HerTime” projesinin lansmanını Swiss Otel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirdi. LaraHealth Kurucu Ortakları Prof. Dr. Arda Lembet ve Pınar Lembet ev sahipliğindeki lansmana sağlık, cemiyet ve iş camiasından çok sayıda seçkin isim katılarak proje hakkında bilgi sahibi oldular. “HerTime” projesiyle kadının yaşam evreleri boyunca değişen biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarına bütüncül olarak yaklaşarak, her yaşta sağlık, denge ve iyilik haline ulaşmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Arda Lembet: “Kadının geçmişten günümüze kadar uzanan sağlığını bütüncül yaklaşımla ele alıyor ve sağlıklı, uzun yaşam yolculuğunun her adımında eşlik ediyoruz. Biliyoruz ki kadınların hayatı değiştiğinde ailenin de hayatı değişir.” sözleriyle amaçlarını anlattı. Proje lansmanına katılanlar arasında; Aslı Gümüşel, Nazlı-Nilgün Keçili, Figen-İrem Kıral, Emek Külür, Füsun Kuran gibi ünlü isimler vardı.

Hanımlara özel davet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Anadolu mirası buluşması

Hasat Sofralarının 7. etkinliği Türkiye’nin önde gelen şefleriyle gerçekleşti.
Güncel Yeni bir aşk mı başlıyor?

Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hakan Sabancı, Naz Şahin ile birlikte görüldü.
Magazin Hattı Sanat dolu gece

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri özel gecede bir araya geldi.
Davetler Tasarım ve mimariyi buluşturan açılış

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, tasarım ve mimarlığın bir araya geldiği açılış davetinde buluştu.
Mekanlar Boğaz'da seçkin lezzetler

Büyüleyici boğaz manzarasıyla eşsiz bir deneyim...
Magazin Hattı Aşklarını paylaştılar

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, Tokyo seyahatlerinden paylaştığı romantik karelerle birlikteliklerine dair ilk paylaşımlarını yaptılar.
Davetler Çocukların dileklerini gerçekleştiren davet

Make-A-Wish Derneği'nin dilek kahramanları, dileklerin umuda dönüştüğü yeni yıl buluşmasında bir araya geldi.
Jet Set Dünya yıldızları Red Sea Film Festivali'de...

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivali, dünya yıldızlarını Cidde'de bir araya getirdi.
Güncel Abu Dabi'de hem iş hem spor...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, iş için gittiği Abu Dabi'de spor yaptığı anları paylaştı.
Davetler Açılışı partiyle kutladılar

Genç iş insanı Can Hakko, yeni açılan mağazalarını ailesi ve dostlarıyla kutladı.

Caddeler 'Her şey yolunda'

14 yıldır evli olduğu iş İnsanı İzzet Özilhan ile evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, spor çıkışı objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Yeni koleksiyona davet

Ünlü hanımlar Nişantaşı'nda yapılan koleksiyonun tanıtımında bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.