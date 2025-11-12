Hanımlara özel davet

Kişiye özel yeni nesil sağlık yönetimiyle bireylerin yaşamına bütüncül tedavi çözümleri sunan LaraHealth, önceki akşam kadınların fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığına odaklanan “HerTime” projesinin lansmanını Swiss Otel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirdi. LaraHealth Kurucu Ortakları Prof. Dr. Arda Lembet ve Pınar Lembet ev sahipliğindeki lansmana sağlık, cemiyet ve iş camiasından çok sayıda seçkin isim katılarak proje hakkında bilgi sahibi oldular. “HerTime” projesiyle kadının yaşam evreleri boyunca değişen biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarına bütüncül olarak yaklaşarak, her yaşta sağlık, denge ve iyilik haline ulaşmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Arda Lembet: “Kadının geçmişten günümüze kadar uzanan sağlığını bütüncül yaklaşımla ele alıyor ve sağlıklı, uzun yaşam yolculuğunun her adımında eşlik ediyoruz. Biliyoruz ki kadınların hayatı değiştiğinde ailenin de hayatı değişir.” sözleriyle amaçlarını anlattı. Proje lansmanına katılanlar arasında; Aslı Gümüşel, Nazlı-Nilgün Keçili, Figen-İrem Kıral, Emek Külür, Füsun Kuran gibi ünlü isimler vardı.