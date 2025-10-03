"Jane'nin umut veren sözlerini hatırlamalıyız"

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Sabancı Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, yıllar önce tanıştığı Jane Goodall'ı andı. Şempanzeler üzerine yaptığı çığır açıcı çalışmalarla tanınan bilim insanı Jane Goodall önceki gün 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir iş seyahatinde Goodall ile tanışma fırsatı yakalayan Sabancı, fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Duygularını 'Jane Goodall Estitüsü ve Roots&Shoots kurucusu, Birleşmiş Milletler Barış Elçisi. Olağanüstü ilham verici bir yaşam, adanmışlık, unutulmayacak çalışmalar. Jane'nin umut veren, dünyamızın sorunları için birlikte çalışmaya teşvik eden sözlerini hep hatırlamalıyız.' sözleriyle dile getiren Güler Sabancı'nın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. Jane Goodall'ın gözlemleri, insanların şempanzelerle ne kadar yakın akraba olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca dünya çapındaki koruma projelerinde yorulmadan çalıştı.