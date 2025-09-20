Patili dostlarının tedavisini üstlendi

Hayvansever Derin Mermerci, sokağa terkedilmiş iki köpeğin tedavisini üstlenerek sevgilisi Murat Aslan ile veterinerde ziyaret etti. 'Bugün sokağa terkedilmiş iki köpek. Sevgi Hanımın ihbarı üzerine korumaya aldık. Crp'leri yüksek, şiddetli kusma ve korku dolular. Serumları bağlandı ve mışıl mışıl uyuyorlar. Ben Derin’sem 1 haftaya zımba gibi olurlar.' Derin Mermerci'nin bir grup hayvansever arkadaşı ile sokak canlarını korumak adına kurduğu ve 'Bir Can, Bir Candır' ismini verdikleri dernekte, barınaklarda yaşayan hayvanları sahiplendirmeyi amaçlayan grup, ayrıca hayvanlara yuva da buluyor.