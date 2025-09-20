Hayvansever Derin Mermerci, sokağa terkedilmiş iki köpeğin tedavisini üstlenerek sevgilisi Murat Aslan ile patili dostlarını veterinerde ziyaret etti.
Giriş: 20 Eylül 2025 Cumartesi
Patili dostlarının tevasini üstlendi
Hayvansever Derin Mermerci, sokağa terkedilmiş iki köpeğin tedavisini üstlenerek sevgilisi Murat Aslan ile patili dostlarını veterinerde ziyaret etti.
