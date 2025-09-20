Patili dostlarının tevasini üstlendi

Hayvansever Derin Mermerci, sokağa terkedilmiş iki köpeğin tedavisini üstlenerek sevgilisi Murat Aslan ile patili dostlarını veterinerde ziyaret etti.

Giriş: 20 Eylül 2025 Cumartesi

