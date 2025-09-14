Eczacıbaşılar Artvin'de...

Güncel

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, eşi Oya Eczacıbaşı ve oğulları Emre Eczacıbaşı ile Artvin'i gezdi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ailesiyle birlikte Artvin'e gitti. Seyahatlaerine Kars'tan başlayan Bülent-Oya ve Emre Eczacıbaşı, Ani Harebeleri'ni gezdikten sonra Şavşat'a geçti. Maahel'de konaklayan arıcılıkla ilgili bilgiler alıp bir köy evinde konaklayan Eczacıbaşı Ailesi doğayla iç içe bir tatil geçirdiler. İş hayatının yanı sıra fotoğrafçılığa olan tutkusuyla da ön plana çıkan Eczacıbaşı, Artvin'de çektiği portre ve manzara fotoğraflarını yayınladı. Seyahatleri esnasında eşi Oya Eczacıbaşı'nı da sık sık fotoğraflayan Bülent Bey'in yeni kareleri çok sayıda beğeni aldı.

