Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı eşi Oya Eczacıbaşı ve oğulları Emre Eczacıbaşı ile Artvin'i gezdi.
Giriş: 14 Eylül 2025 Pazar
BÜLENT-OYA, EMRE ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
EMRE, OYA ECZACIBAŞI
Eczacıbaşılar Artvin'de...
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı eşi Oya Eczacıbaşı ve oğulları Emre Eczacıbaşı ile Artvin'i gezdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.