Eczacıbaşılar Artvin'de...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı eşi Oya Eczacıbaşı ve oğulları Emre Eczacıbaşı ile Artvin'i gezdi.

Giriş: 14 Eylül 2025 Pazar

BÜLENT-OYA, EMRE ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

EMRE, OYA ECZACIBAŞI

Eczacıbaşılar Artvin'de...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı eşi Oya Eczacıbaşı ve oğulları Emre Eczacıbaşı ile Artvin'i gezdi.
