Kahriman ve Karaduman çifti nişanlandı

İş dünyasının tanınan isimlerinden Halis-Selamet Kahriman’ın oğlu Mertcan Kahriman ile Emrah-Asuman Karaduman çiftinin kızları Buse Karaduman, Mandarin Oriental Otel’de düzenlenen görkemli bir törenle nişanlandı. Yaklaşık bin davetlinin katıldığı gecede iş ve siyaset dünyasından birçok önemli isim bir araya geldi. Törene; AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve daha birçok tanınmış isim katıldı. Geceye renk katan sahne performansıyla Maral, sevilen şarkılarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçı, sahne öncesinde nişanlanan çiftle birlikte basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Kurdeleyi kesen isimler arasında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da yer aldı.