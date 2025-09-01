Kahriman ve Karaduman çifti nişanlandı

İş dünyasının tanınan isimlerinden Halis-Selamet Kahriman'ın oğlu Mertcan Kahriman ile Emrah-Asuman Karaduman çiftinin kızları Buse Karaduman yakın çevrelerinin katıldığı törenle nişanlandı.

Giriş: 01 Eylül 2025 Pazartesi

MERTCAN KAHRİMAN-BUSE KARADUMAN, CAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ, AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEYİTHAN İZSİZ 

MERTCAN KAHRİMAN-BUSE KARADUMAN, CAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ, AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEYİTHAN İZSİZ 

CAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ

CAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ, MERTCAN KAHRİMAN-BUSE KARADUMAN ÇİFTİNİN NİŞAN KURDELESİNİ KESTİ.

KENAN TEKDAĞ

Kahriman ve Karaduman çifti nişanlandı

İş dünyasının tanınan isimlerinden Halis-Selamet Kahriman'ın oğlu Mertcan Kahriman ile Emrah-Asuman Karaduman çiftinin kızları Buse Karaduman yakın çevrelerinin katıldığı törenle nişanlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Antik Tiyatro’da özel konser

Cemiyet hayatının ünlü isimleri 30 Ağustos Zafer Bayramını, Konuralp Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşen “Ezgilerden Bir Mozaik: Ceneviz İzlerinde Zafer Akşamı” konseriyle kutladı.
Kahriman ve Karaduman çifti nişanlandı

İş dünyasının tanınan isimlerinden Halis-Selamet Kahriman’ın oğlu Mertcan Kahriman ile Emrah-Asuman Karaduman çiftinin kızları Buse Karaduman yakın çevrelerinin katıldığı törenle nişanlandı.
Venedik Film Festivali'nde şıklık yarışı

Dünyaca ünlü isimler, dünyanın en eski sinema festivali olan 82. Venedik Film Festivali’nde şık tarzlarını yarıştırdılar.
Yakın dostlar Sifnos Adası'nda...

Bettina Machler yakın dostları Şebnem Çapa, Ahu Has ve Zeynep Çarmıklı ile birlikte Sifnos Adası'nda bir araya geldi.
Ailece tekne tatili...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailesiyle birlikte tekne tatiline çıktı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.