İş dünyasının tanınan isimlerinden Halis-Selamet Kahriman'ın oğlu Mertcan Kahriman ile Emrah-Asuman Karaduman çiftinin kızları Buse Karaduman yakın çevrelerinin katıldığı törenle nişanlandı.
Giriş: 01 Eylül 2025 Pazartesi
Kahriman ve Karaduman çifti nişanlandı
