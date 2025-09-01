Venedik Film Festivali'nde şıklık yarışı

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden olan Venedik Film Festivali başladı. Bu yıl 82'nci kez düzenlenen dünyanın en eski film festivali, 27 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Venedik kentindeki Lido Adası'nda yapılıyor. Festivalin açılış töreninde Alman yönetmen Werner Herzog'a Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan ödülü takdim edildi. Bu yıl Venedik Film Festivali yıldız yağmuruna sahne oldu. Julia Roberts, Emma Stone, George Clooney gibi dünyaca ünlü isimler Lido’da kırmızı halıda boy gösteren isimler arasında. İşte 2025 Venedik Film Festivali’nin öne çıkan kırmızı halı görünümleri...