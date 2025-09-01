Jet Set

Venedik Film Festivali'nde şıklık yarışı

Dünyaca ünlü isimler, dünyanın en eski sinema festivali olan 82. Venedik Film Festivali’nde şık tarzlarını yarıştırdılar.

Giriş: 01 Eylül 2025 Pazartesi
Venedik Film Festivali'nde şıklık yarışı

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden olan Venedik Film Festivali başladı. Bu yıl 82'nci kez düzenlenen dünyanın en eski film festivali, 27 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Venedik kentindeki Lido Adası'nda yapılıyor. Festivalin açılış töreninde Alman yönetmen Werner Herzog'a Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan ödülü takdim edildi. Bu yıl Venedik Film Festivali yıldız yağmuruna sahne oldu. Julia Roberts, Emma Stone, George Clooney gibi dünyaca ünlü isimler Lido’da kırmızı halıda boy gösteren isimler arasında. İşte 2025 Venedik Film Festivali’nin öne çıkan kırmızı halı görünümleri...


82. Venedik Film Festivali Lido Adası şık

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Antik Tiyatro’da özel konser

Cemiyet hayatının ünlü isimleri 30 Ağustos Zafer Bayramını, Konuralp Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşen “Ezgilerden Bir Mozaik: Ceneviz İzlerinde Zafer Akşamı” konseriyle kutladı.
Güncel Yakın dostlar Sifnos Adası'nda...

Bettina Machler yakın dostları Şebnem Çapa, Ahu Has ve Zeynep Çarmıklı ile birlikte Sifnos Adası'nda bir araya geldi.
Güncel Kahriman ve Karaduman çifti nişanlandı

İş dünyasının tanınan isimlerinden Halis-Selamet Kahriman’ın oğlu Mertcan Kahriman ile Emrah-Asuman Karaduman çiftinin kızları Buse Karaduman yakın çevrelerinin katıldığı törenle nişanlandı.
Güncel Ailece tekne tatili...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailesiyle birlikte tekne tatiline çıktı.
Jet Set Venedik Film Festivali'nde şıklık yarışı

Dünyaca ünlü isimler, dünyanın en eski sinema festivali olan 82. Venedik Film Festivali’nde şık tarzlarını yarıştırdılar.
Güncel Boyner'den kadın girişimcilere destek

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Elif Boyner, kadın girişimcilerin kurduğu atölyeden alışveriş yaptı
Güncel Ali Koç'un kalkan ziyafeti...

İş dünyasının önemli isimlerinden Ali Koç, yoğun iş temposuna Boğaz'da ara verdi. Koç, dostlarıyla balık sofrasına oturdu
Tatil Boyner'in dalış tutkusu...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, en sevdiği tutkusu dalış için arkadaşlarıyla bir araya geldi
Güncel Yoğun bakıma kaldırıldı

İş insanı İnan Kıraç, hastalığının ilerlemesi nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.
Güncel Koçibey, Yunan Adaları'nda...

Sosyetenin ünlü ismi Alara Koçibey, Renç Emre ve Jasmine Paris’le tatilde
Moda Sabancı'nın yaz kombinleri ışıl ışıl...

Modayı yakından takip eden Nazlı Sabancı, 2025 yazına şıklığıyla damga vurdu
Magazin Hattı Nikah tazelediler...

Arzu-Galip Bilgin çifti evliliklerinin beşinci yılında nikah tazeledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.