Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara'nın 2. yaşını aileleri ve dostlarıyla birlikte kutladılar.
Giriş: 19 Ağustos 2025 Salı
HACI-NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
HACI, ARZU ALARA SABANCI
KERİM, HACI, HAKAN SABANCI
HACI-NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
HACI-NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
Arzu Alara 2 yaşında...
Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara'nın 2. yaşını aileleri ve dostlarıyla birlikte kutladılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.