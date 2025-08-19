Arzu Alara 2 yaşında...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara'nın 2. yaşını aileleri ve dostlarıyla birlikte kutladılar.

Giriş: 19 Ağustos 2025 Salı

HACI-NAZLI, ARZU ALARA SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

NAZLI, ARZU ALARA SABANCI

HACI, ARZU ALARA SABANCI

KERİM, HACI, HAKAN SABANCI

HACI-NAZLI, ARZU ALARA SABANCI

HACI-NAZLI, ARZU ALARA SABANCI

Arzu Alara 2 yaşında...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara'nın 2. yaşını aileleri ve dostlarıyla birlikte kutladılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Türkbükü’nde botla gezi...

İş insanı Selim Hamamcıoğlu, dostlarıyla birlikte Bodrum'da objektiflere yansıdı.
Barbara Palvin ameliyat oldu

Ünlü model Barbara Palvin, uzun süredir ortada olmayışının nedeninin hastalık ve ameliyat olduğunu açıkladı
Arzu Alara 2 yaşında...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara'nın 2. yaşını aileleri ve dostlarıyla birlikte kutladılar.
'Anılar biriktiriyorum'

Bettina Machler, iş insanı Sinan Dereli ile çekildiği romantik tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Anılar biriktiriyorum" notuyla paylaştı.
Bodrum'da keyifli tatil...

İş insanı Gökhan Çarmıklı, kız arkadaşı Bahar Tangır ile birlikte Bodrum'da objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.