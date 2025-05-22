Minik 'Albayrak' şampiyonlarla buluştu

İş insanı Hikmet Albayrak ile Alpin Albayrak çifti oğulları Kaan ve kardeşi Galatasaray'ın yıldız futbolcularıyla bir araya geldi. Küçük yaşta oğullarını spora yönlendiren Albayrak çifti'nin büyük oğulları Galatasaray Spor Kulübünde top koşturdu. Golf sporunda da oldukça başarılı olan Kaan daha sonra Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve Lucas Torreira ile yan yana geldi. Dedesi eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Abdurrahim Albayrak olan minik fanatik Kaan küçüklüğünden beri spor yapıyor.