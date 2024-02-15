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30. yaşa duygusal kutlama

Bettina Machler, oğlu Can Hakko'nun 30. yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

Giriş: 15 Şubat 2024 Perşembe
30. yaşa duygusal kutlama

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Bettina Machler, oğlu Can Hakko'nun yeni yaşını yaptığı paylaşımlarla kutladı. Bettina Hanım oğlunun fotoğraflarıyla duygulu anlar yaşarken iyi temennilerde bulundu. Machler paylaşımına 'Değerli oğlum 30. yaş günün kutlu olsun. Sevgi ve sıcaklıkla parlayan 14 Şunat'ta dünyaya gelmeniz tesadüf değil. Sanki en başından beri hayatın, aşkın güzel özüyle içiçe geçmiş gibi. 30 yaşına uluşmak önemli bir dönüm noktası ve dönüştüğün inanılmaz insan için sana teşekkür etmek istiyorum. Bugün olduğun adamdan daha gururlu bir anne olamazdım. Şimdiye kadar ki yolculuğunuz sadece başarılarla, zorluklarla ve büyümeyle dolu değil. Ama bir eş, baba, kardeş, arkadaş ve harika bir evlat olarak nezaketiniz çok büyük. Ölçüsüz seviliyorsun oğlum... Kalbiniz hep neşeyle, aklınız akılla, gülümsemek için sayısız sebebiniz olan günleriniz olsun. İyi ki doğdun melek Sevgililer Günü oğlum...' notunu düşerek paylaştı.


Can Hakko Bettina Machler doğumgünü

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