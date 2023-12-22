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2023’ün anne ve babaları…

2023 veda ederken yaşanılan mutlu anlardan bahsedelim istedik. İşte sizler için derlediğimiz 2023'de anne ve baba olan isimler...

Giriş: 22 Aralık 2023 Cuma
2023’ün anne ve babaları…

2023’de yaşadığımız sevinçler, hüzünler derken bir yılı daha geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda evlenen cemiyet hayatının genç temsilcileri 2023'de evliliklerini taçlandırarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. Genç iş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti 2021'de nikah masasına oturmuş, 2022 yılı haziran ayında ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yapmışlardı. Sabanci çifti mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdı. Çiftin kızlarını 15 Ağustos'da özel bir hastanede kucaklarına aldı. Kısa bir süre sonra kızlarıyla kamera karşısına geçen Hacı- Nazlı Sabancı duygularını "Kelimeler kifayetsiz" açıklamasıyla tanımladı. Can Hakko ve Deniz Aktaş çifti de bu yıl ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. 6 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Hakko çifti 18 Temmuz’da, Leo Cem adını verdikleri oğullarıyla mutlu birlikteliklerine mutluluk kattılar. Garih Ailesi ise 2023 yılında çifte mutluluk yaşadı. Geçtiğimiz yaz Tal Garih'le dünya evine giren Ceylan Garih çifti bebek müjdesi verirken Dalia Garih'in büyük oğlu Niv Garih'in eşi Romina Hakko Garih'in de üçüncü çocuğuna aynı dönemde hamile kalması Garih Ailesi'ne çifte sevinç yaşatmıştı. Romina Garih üçüncü kızı Petra’yı sessiz sedasız dünyaya getirdi. Geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, kısa bir süre sonra da oğlu Cem'i kucağına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, bu yıl ikinci kez anne-baba oldu. ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Alkoçlar ile Demirağ, dünyaya gelen kızlarına 'Ada' adını verdi.

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