Develi, babasıyla Gaziantep'te...

Yeme içme sektörünün duayenlerinden Nuri Develi, babası Arif Develi ile birlikte memleketi Gaziantep'i ziyaret etti. Yıllar sonra babasıyla memleketine gitmenin heyecanını yaşayan Nuri Develi'ye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de eşlik etti. Sosyal medya hesabında gezilerinden kareler paylaşan Neri Develi, "Yıllardır her Gaziantep'e geldiğimde bir yanım buruktu. Babamın memleketine olan özlemi içime dert olurdu. Üstelik bu hayatta en büyük mirasım dediği Sevil ve Arif Develioğlu Ortaokulu'nun açılış yılında kendiside dializ hastası olmuş ve okulu ziyaret edememişti. Çok sevdiğim bir söz vardır. Hayat yaşanığı kadar vardır. Gerisi ya hafızalardaki hatıra, ya da hayallerdeki ümittir. Hüsranı ise tek bir yerde kabul ediyorum. Yaşamak mümkünken yaşamamış olmakta. İşte belkide bu sözün derinliğinde fırsat bu fırsat diyerek 10 yıl sonra babamı memleketine getirdim." notunu düşerek fotoğraflarını yayınladı.