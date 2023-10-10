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Artut'dan yeni proje

Sanatçı ve akademisyen Selçuk Artut, yaratıcı kodlamayla geometrik desenler üretme üzerine çalıştığı projesi için hazırladığı yeni kitabını sanatseverlerle buluşturdu.

Giriş: 10 Ekim 2023 Salı
Artut'dan yeni proje

Uluslararası konuk sanatçı programı Gate 27, İstanbul ve Ayvalık’taki yerleşkelerinde konuk sürecine katılan geçmiş konuklarının projelerini desteklemeye devam ediyor. Alp Tuğan ile birlikte kurdukları deneysel müzik grubu RAW ile Gate 27 Ayvalık’taki konuk sürecini Haziran 2020’de tamamlayan Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, sanatçı Selçuk Artut, yaratıcı kodlama üzerine olan çalışmalarını yeni kitabıyla bir sonraki aşamaya taşıyor. Sanatçının, “Yaratıcı Kodlama ile Geometrik Desenler” (“Geometric Patterns with Creative Coding”) isimli yeni kitabı New York’ta yer alan Apress isimli yayınevi tarafından yayımlandı. Eserlerinde, ses ve görüntü deneyimlerine odaklanan akademisyen ve sanatçı Artut, hazırladığı yedinci kitabında; günümüzde geniş kitlelerce artan bir ilgiyle takip edilen, kendinden üreyen (jeneratif) sanat biçimine alışılagelmişin dışında bir perspektiften bakıyor.

Selçuk Artut Gate 27 melisartapan

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