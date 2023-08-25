Talihsiz kaza!

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi. Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. İş insanı Ali Sabancı, saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne getirilerek entübe edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle yine Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi.