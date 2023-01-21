Çetinsaya Ailesi’nin karne heyecanı!

Türk Eğitim Derneği (TED) Üsküdar Koleji, öğretmenleri, öğrencileriyle yarı yıl tatilini muhteşem bir törenle karşıladı. Okulun kurumsal iletişim başkanı ve yönetim kurulu üyesi Başak Çetinsaya, ağabeyi okulun yöneticilerinden Bahadır Çetinsaya ve eşi Berna Çetinsaya ile birlikte karne töreninde heyecan yaşadı. Bahadır-Berna Çetinsaya çiftinin çocukları Bade, Bora ve Burak Çetinsaya da okuldaki törene katılarak arkadaşlarıyla sömestre girmenin mutluluğunu yaşadı.Okulun Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu’da ilk karne heyecanını öğrenciler ve veliler ile birlikte yaşadı.