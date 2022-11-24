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Türk ve Alman girişimciler toplandı!

Türkiye ve Almanya'nın girişimcileri düzenlenen toplantıyla iş dünyasının önemli konularını tartıştı.

Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe
Türk ve Alman girişimciler toplandı!

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’in ev sahipliğinde Türkiye’nin Almanya Büyükelçiliği Rezidansında Topluluk üyelerinin katılımıyla bir resepsiyon düzenlendi. Commencis CEO’su ve BBI Girişimcilik Topluluğu Lideri Fırat İşbecer’in moderasyonunda gerçekleştirilen tartışma bölümünde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Allianz Asset Management Direktörü Anna Sophie Herken konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Almanya Federal Meclis Binasında “In an era of constant change, how to address ESG, sustainable finance and innovation to drive business growth?” (Değişim ve dönüşüm döneminde, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) konuları, iş geliştirme amacıyla inovasyon ve sürdürülebilir finans alanları nasıl ele alınabilir?) başlığı ile gerçekleştirilen oturumun giriş konuşmaları Alman Milletvekili Serap Güler ile Berlin Bosphorus Initiative Danışma Kurulu Üyesi ve Alman Eski Milletvekili Özcan Mutlu tarafından, açılış konuşması ise BBI Danışma Kurulu Eş Başkanı, TÜSİAD Eski Başkanı ve Allianz Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes tarafından yapıldı.


türkiye almanya Cansen Başaran Symes Bülent Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding

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