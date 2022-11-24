Türkiye ve Almanya'nın girişimcileri düzenlenen toplantıyla iş dünyasının önemli konularını tartıştı.
Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe
BÜLENT ECZACIBAŞI, CANSEN BAŞARAN SYMES
GENEL
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
Türk ve Alman girişimcilere toplantı!
Türkiye ve Almanya'nın girişimcileri düzenlenen toplantıyla iş dünyasının önemli konularını tartıştı.
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