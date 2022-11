Cemiyet hayatının iki ünlü ismi, Begüm Şen ile Arzu Sabancı New York'ta bir araya geldi. Ailece Amerika'da olan Sabancılar yakın dostlarıyla da buluşmayı ihmal etmediler. Kış aylarını Amerika'nın Los Angeles kentindeki evinde eşi Adnan Şen ve oğlu Süha Can ile geçiren Begüm Şen'le New York'ta görüşen Arzu Sabancı, birlikte Brooklyn Köprüsü'nde poz verip gece-gündüz gezerek hasret giderdiler.