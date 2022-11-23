Begüm Şen ile Arzu Sabancı New York'ta bir araya gelerek Brooklyn Köprüsü'nde poz verdiler.
Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba
BEGÜM ŞEN, ARZU SABANCI
BEGÜM ŞEN, ARZU SABANCI
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
New York'ta buluştular!
Begüm Şen ile Arzu Sabancı New York'ta bir araya gelerek Brooklyn Köprüsü'nde poz verdiler.
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