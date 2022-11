Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko ve oğlu Can Hakko Bolu'da baba-oğul keyifli vakit geçirdiler. Bolu Atlı Spor Kulübü'ne giden Cem Hakko ile oğlu Can at binerek keyifli vakit geçirdiler. Cem Bey oğluyla birlikte geçirdiği eğlenceli günden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.