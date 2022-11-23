Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, oğlu Can Hakko ile birlikte at bindiği anları paylaştı.
Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba
CEM, CAN HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM, CAN HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Hakkolar at bindi!
Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, oğlu Can Hakko ile birlikte at bindiği anları paylaştı.
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