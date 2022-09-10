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Mermerci'nin baba özlemi!

Derin Mermerci, 1992 yılında vefat eden babası Mehmet Ata Mermerci'yi sosyal medya hesabından duygu dolu sözlerle andı.

10 Eylül 2022 Cumartesi
Mermerci'nin baba özlemi!

Derin Mermerci, 1992 yılında vefat eden babası Mehmet Ata Mermerci’yi duygusal paylaşımla andı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına; "Mehmet Ata Mermerci’nin kızı olmaktan gurur duyuyorum. En yakın arkadaşım, köpekleri sahiplenmek için her gece mektup yazdığım, Büyükdere’de oturuyoruz diye sözde Sarıyer Spor taraftarım (ki Fenerliydi eminim), matematik öğretmenim (aptal bir barbie bebek karşılığı) bana verdiği, saatler süren algebra (cebir) dersleri… Gül yapraklarına zarar veriyor diye para karşılığı üzerlerindeki uğur böceklerini toplatan ilk patronum. Bu resimde Maldivelerdeyiz, Yosun da bizle, tatil dönüşü 2. Derece yanık olmuştum Yos’la saatlerce yoğurt sürmüştünüz vücuduma. 11 seneye baya anı sığdırmışız. Seni tüm kalbimle çok ama çoook seviyorum. 30 sene uçup gitti maalesef, ama sana olan özlemim, sevgim ve saygım katlanarak arttı. Nur içinde yat bi’tanem" yazdı. Mermerci'nin duygusal paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

Mehmet Ata Mermerci derin mermerci

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