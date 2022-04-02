'Mavi Işığın' sergisi...

Sanata ve sanatçıya desteğini sürdüreren AcademicHospital, anlamlı bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında; Otizm Spektrum Bozukluğu’nu klinik ortamının dışına çıkararak toplum farkındalığı artırmak ve akademik bilgiyi geniş kitlelere aktarmak hedefiyle düzenlenen Klinik Psikolog Deniz Kayhan’ın “Mavi Işığın Çağrısı” isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanatın toplumda Otizm Spektrum Bozukluğu ile ilgili farkındalığı artırması konusundaki önemine dikkat çekti. Prof. Kavak, “Sanat, hayat demektir. Academic Hospital olarak biz de bir taraftan insan hayatı için çalışırken bir taraftan da sanata, sanatçıya, spora ve sporcuya her fırsatta destek oluyoruz. Özellikle yüzlerce bebeğin doğumunu gerçekleştirmiş bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak, otizm konusunda erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu topluma anlatabilirsek, o kadar çok mutlu olacağım. Bu yüzden Academic Hospital olarak bu sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur, serginin gelirinin bir bölümünün otizmli çocuklar yararına bağışlanacak olmasından mutluluk duyuyorum. Bundan sonra da sanatın, sanatçıların, sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Onur AYDIN