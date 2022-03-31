Vardar'a sürpriz kutlama!

Turizmci iş insanı Jolly Tur kurucusu ve Onursal Başkanı Sinan Vardar yeni yaşını ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Ofislerinde sürpriz bir doğum günü pastası kesen iş adamı Vardar, herkese teşekkür etti. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar sosyal medya hesabından babası Sinan Vardar’ın doğum gününü kutladıkları kareleri paylaştı. Mete Vardar instagram hesabından yaptığı paylaşımına; “Jolly ailesi olarak babamızın doğum gününü kutladık. İyi ki başımızdasın” yazarak babasının yeni yaşını kutladı.