Şampiyon Hakko...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Rusya'dan 11 yat ile 100 yelkenci katıldı. Yelkenli yatların mücadelesine sahne olan yarışlarda Vakkorama Sailing Team, 2 günde gerçekleşen toplam 3 yarışı birinci sırada tamamladı. Takım ayrıca Best Corrected Time Kupası’nın da sahibi oldu. Vakkorama ekibine kupasını Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı Zafer Öznur verdi. Zorlu geçen mücadele sonunda üç yarışta da birinci olan Vakkorama Sailing Team, başarısını, Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve takım kaptanı Cem Hakko ile birlikte sahnede kutladı.