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'Yazı bitirirken'

Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, yaz tatilini bitirdiğini yeni fotoğraf kareleriyle duyurdu.

30 Ağustos 2021 Pazartesi
'Yazı bitirirken'

Bodrum'daki yazlık evinde ailesiyle zaman geçiren Yasemin Hanım, yaz fotoğraflarıyla 2021 yazının en gözde ismi oldu. Deniz kenarında giydiği kombinlerle dikkat çeken, akşamüstü plajda fotoğraflar çektiren ve eşi iş insanı İzzet Özilhan ile çekildiği romantik yaz tatili karelerini yayınlayarak herkesi kendine hayran bırakan Yasemin Özilhan sosyal medyada da aktif olarak yer alıyor. Tatilini bitirdiğini paylaşımlarıyla duyuran Özilhan, Bodrum'da çekildiği fotoğraflarıyla takipçilerine tatilinden yeni kesitler gösterdi. Yasemin Özilhan, 'Yazı bitirirken' notunu düştüğü yaz fotoğraflarıyla sosyal medya takipçilerinden yorum ve beğeni topladı.

Yasemin Özilhan yaz tatil Instagram izzetözilhan

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