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"Göbeklitepe başka bir perspektif sunuyor"

Şanlıurfalı olan Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Karahan Uslu, devam eden çalışmalarını ve Göbeklitepe'nin tanıtılması için başlattıkları "Zamanın Mirası Dijital Fotoğraf Sergisi" projesini Ht Kulüp'e anlattı.

05 Ocak 2021 Salı
"Göbeklitepe başka bir perspektif sunuyor"

Yıldız Sarayı Vakfı olarak ağırlıklı olarak kültür, sanat ve tarih konularına odaklandıklarını söyleyen Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Karahan Uslu, "Çalışmalarımız yıllar içinde İstanbul içinden Anadolu’ya açılan ve ilçelerine kadar projeler yapıp yöneten ve bunun üzerine çok katmanlı, hepimizin bilme sorumluluğuyla donandığımız kültür mirasıyla ülke insanlarımızı, gençlerimizi buluşturmak adına çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu doğrultuda gençlik projeleri kadın projeleri, sergiler, paneller üzerinden yürüttüğümüz pek çok çalışma söz konusu oldu. Bir diğer hedefimiz de uluslararası bir vakıf haline gelmekti. Bunu da başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Pandemi nedeniyle Yıldız Sarayı Vakfı çalışmalarından biri olan "Zamanın Mirası Dijital Fotoğraf Sergisi" projesini dijital ortama taşıdıklarınıda belirten Uslu, Göbeklitepe bir ülke için kıymet ve prestijdir. Göbeklitepe’nin bambaşka bir bilgi birikimi ve perspektif sunduğu açık. Ben Urfalıyım. Memleketimde böyle bir kültür mirasının bulunmuş olması bana ayrı bir mutluluk ve heyecan veriyor. Vakfımızla birlikte Göbeklitepe’yi dünyaya tanıtmak ve farkındalığı arttırmak için yürüttüğümüz çalışmalar oldu" dedi. Pandemi dolayısıyla bu konudaki faaliyetlerini dijital alana taşıdıklarını belirten Zeynep Karahan Uslu Göbeklitepe’nin çekilen resimleriyle bir dijital sergiye dönüştürdüklerinin altını çizdi.



Zamanın Mirası Dijital Fotoğraf Sergisi zeynepkarahanuslu

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