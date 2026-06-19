Galler çifti Royal Ascot’ta...

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde çifti Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere'nin Ascot kentinde düzenlenen dünyaca ünlü Royal Ascot yarışlarının ikinci gününde boy gösterdi.

Giriş: 19 Haziran 2026 Cuma

GALLER PRENSESİ KATE MIDDLETON

GALLER PRENSİ WILLIAM-GALLER PRENSESİ KATE MIDDLETON

GALLER PRENSİ WILLIAM-GALLER PRENSESİ KATE MIDDLETON

GALLER PRENSİ WILLIAM-GALLER PRENSESİ KATE MIDDLETON

GALLER PRENSİ WILLIAM-GALLER PRENSESİ KATE MIDDLETON

GALLER PRENSİ WILLIAM-GALLER PRENSESİ KATE MIDDLETON

GALLER PRENSİ WILLIAM-GALLER PRENSESİ KATE MIDDLETON

GALLER PRENSİ WILLIAM-GALLER PRENSESİ KATE MIDDLETON

Galler çifti Royal Ascot’ta...

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde çifti Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere'nin Ascot kentinde düzenlenen dünyaca ünlü Royal Ascot yarışlarının ikinci gününde boy gösterdi.

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Galler çifti Royal Ascot’ta...

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde çifti Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere’nin Ascot kentinde düzenlenen dünyaca ünlü Royal Ascot yarışlarının ikinci gününde boy gösterdi.

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