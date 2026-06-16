İş insanı Melisa Sabancı Tapan, yapay zekâ çağında insani değerleri koruma felsefesiyle hayata geçirdiği yeni projesi AI.SU'yu duyurdu.
Giriş: 16 Haziran 2026 Salı
MELİSA SABACI TAPAN
MELİSA SABACI TAPAN
MELİSA SABACI TAPAN
MELİSA SABACI TAPAN
MELİSA SABACI TAPAN
MELİSA SABACI TAPAN
MELİSA SABACI TAPAN
MELİSA SABACI TAPAN
Sabancı'dan yapay zekâ hamlesi...
İş insanı Melisa Sabancı Tapan, yapay zekâ çağında insani değerleri koruma felsefesiyle hayata geçirdiği yeni projesi AI.SU'yu duyurdu.
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