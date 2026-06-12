Begüm Karamahmutoğlu, 2018 yılında vefat eden ablası Burcu Hanif'in anısını yaşatmak için "Cucu" adını verdiği anlamlı bir takı markası kurdu. Batya Kebudi ile iş birliği yaparak TOG Bazar'da görücüye çıkan tasarımların ilk koleksiyonu, Hanif'in deniz tutkusundan ilham alıyor.
Giriş: 12 Haziran 2026 Cuma
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU, BURCU HANİF
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU, BURCU HANİF
GENEL
GENEL
Ablasının anısını "Cucu" ile yaşatacak
Begüm Karamahmutoğlu, 2018 yılında vefat eden ablası Burcu Hanif'in anısını yaşatmak için "Cucu" adını verdiği anlamlı bir takı markası kurdu. Batya Kebudi ile iş birliği yaparak TOG Bazar'da görücüye çıkan tasarımların ilk koleksiyonu, Hanif'in deniz tutkusundan ilham alıyor.
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