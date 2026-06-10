Pop yıldızı Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris'in dünya prömiyerinde ilk kez birlikte kamera karşısına geçti.
Giriş: 10 Haziran 2026 Çarşamba
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
Kırmızı halıda ilk poz...
Pop yıldızı Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris'in dünya prömiyerinde ilk kez birlikte kamera karşısına geçti.
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