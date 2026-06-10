Kırmızı halıda ilk poz...

Pop yıldızı Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris'in dünya prömiyerinde ilk kez birlikte kamera karşısına geçti.

Giriş: 10 Haziran 2026 Çarşamba

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU

Kırmızı halıda ilk poz...

Pop yıldızı Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris'in dünya prömiyerinde ilk kez birlikte kamera karşısına geçti.

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Kırmızı halıda ilk poz...

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