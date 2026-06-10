“İyilik Öncüleri” buluşmasına anlamlı destek

UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin düzenlediği "İyilik Öncüleri Buluşması"na katılan Aslıhan Koruyan Sabancı, Genel Müdür İnci Haseki ve ekibiyle bir araya gelerek çocukların geleceğine yönelik projelere destek verdi.
UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin düzenlediği "İyilik Öncüleri Buluşması"na katılan Aslıhan Koruyan Sabancı, Genel Müdür İnci Haseki ve ekibiyle bir araya gelerek çocukların geleceğine yönelik projelere destek verdi.
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