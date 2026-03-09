Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Beverly Hills'teki evinde korku dolu anlar yaşadı. Pazar günü gerçekleşen olayda, şarkıcının malikanesine yaklaşık 10 el ateş açıldı.
Giriş: 09 Mart 2026 Pazartesi
RIHANNA-ASAP ROCKY
Rihanna'nın evine silahlı saldırı
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Beverly Hills'teki evinde korku dolu anlar yaşadı. Pazar günü gerçekleşen olayda, şarkıcının malikanesine yaklaşık 10 el ateş açıldı.
