Rihanna'nın evine silahlı saldırı

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Beverly Hills'teki evinde korku dolu anlar yaşadı. Pazar günü gerçekleşen olayda, şarkıcının malikanesine yaklaşık 10 el ateş açıldı.

Giriş: 09 Mart 2026 Pazartesi

RIHANNA-ASAP ROCKY

RIHANNA

RIHANNA

RIHANNA

RIHANNA

Rihanna'nın evine silahlı saldırı

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Beverly Hills'teki evinde korku dolu anlar yaşadı. Pazar günü gerçekleşen olayda, şarkıcının malikanesine yaklaşık 10 el ateş açıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Ünlü oyuncu imajını değiştirdi

Dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie, yeni filmi 'Uğultulu Tepeler'in (Wuthering Heights) tanıtımını uzun sarı saçlarıyla yaptıktan sonra, imajını değiştirip saçlarını kısalttı.
Yakın dostlar iftarda buluştu

Pervin Ersoy, Şükran Güzeliş ve Beyza Uyanoğlu yakın dostlarıyla iftarda buluştu.
Koç 54 yaşında...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, 54. yaşını kutladı.
Eczacıbaşı’ndan genç girişimcilere "Başarı" formülü

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, geleneksel Ramazan iftarında genç girişimciler ve aile şirketi temsilcileriyle bir araya gelerek iş dünyasının geleceğine dair kritik değerlendirmelerde bulundu.
Bebek yeniden cıvıl cıvıl...

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte İstanbul’un nabzı yeniden Bebek’te atmaya başladı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, baharın tadını çıkarmak için Bebek'i tercih etti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.