Super Bowl'da Bad Bunny şovu...

Grammy Ödülü alan Bad Bunny, ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'da sahne şovuyla dikkatleri üzerine çekti.

Giriş: 10 Şubat 2026 Salı

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Gülman'a çifte kutlama...

Yakın dostları tarafından çok sevilen Feryal Gülman, yeni yaşını dostu Demet Sabancı Çetindoğan'ın düzenlediği davetle bir kez daha kutladı.

25 yıllık evlilik bitti

Galatasaray'ın 30. başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas ile Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas boşandı.
Ablasıyla poz verdi

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile birlikte poz verdi.
Endonezya'da huzurlu tatil...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Endonezya'daki tatilinden anlar paylaştı.

