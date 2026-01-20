Courchavel'de kayak tatili...

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ, SANEM-VOLKAN BÜYÜKHANLI, MORİS-PINAR KOHEN
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti dostlarıyla birlikte çıktıkları kayak tatilinden keyifli anlar paylaştılar.
Arzu Sabancı
Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Alara Koçibey
İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani 93 yaşında hayatını kaybetti.
Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sevgilisi rapçi ASAP Rocky'nin yeni albümünü kutladı.
Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle tanınan yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, UNESCO dünya mirasında yer alan tropik bahçeyi ziyaret etti.
Dünya MICE sektörünün en prestijli ödül töreni Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards, görkemli gala gecesiyle Kıbrıs'ta gerçekleşti.
