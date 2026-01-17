Eğlenceli gece...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve dostları, Esra Oflaz'ın evinde verdiği davette bir araya geldi.

Giriş: 17 Ocak 2026 Cumartesi

NÜKHET DURU, RAHMİ KOÇ, NİLGÜN BELGÜN, ESRA OFLAZ

NİLGÜN BELGÜN, EMİL GÜZELİŞ

EMİL GÜZELİŞ, İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

Eğlenceli gece...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve dostları, Esra Oflaz'ın evinde verdiği davette bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Eğlenceli gece...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve dostları, Esra Oflaz'ın evinde verdiği davette bir araya geldi.
Tarkan’dan unutulmaz gece!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Tarkan'ı 6 yıl aradan sonra Volkswagen Arena’da dinledi.

Patroniçe Bebek'te...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Sanatın Ruhu'nda Bernay'ı ağırladı

İnternet üzerinden sanatla ilgili program yapan Elif Dürüst'ün yeni konuğu sanatçı Ekin Bernay oldu.
Sportif kardeşler...

Dubai'de spor merkezi açan Aslışah Alkoçlar Demirağ, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile birlikte spor yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.