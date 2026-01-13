İşleri için Ankara'yı ziyaret eden Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ressam Funda İyce Tuncel, "Hayal Atlası" isimli tablosunu koleksiyonuna ekledi.
Giriş: 13 Ocak 2026 Salı
RAHMİ KOÇ, FUNDA İYCE TUNCEL
RAHMİ KOÇ, FUNDA İYCE TUNCEL
RAHMİ KOÇ, FUNDA İYCE TUNCEL
SEMAHAT ARSEL, FUNDA İYCE TUNCEL
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç'a “Hayal Atlası”
İşleri için Ankara'yı ziyaret eden Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ressam Funda İyce Tuncel, "Hayal Atlası" isimli tablosunu koleksiyonuna ekledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.