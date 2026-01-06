Sabancı kamera karşısında...

Bir mücevher markasıyla iş birliği yapan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, evinde poz verdi.

Giriş: 06 Ocak 2026 Salı

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Costa Rica'da romantik tatil...

Ünlü aktör Hugh Jackman ile Sutton Foster Costa Rica'da tatil yaptı.
Torunlarıyla yemeğe çıktı

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, torunları Esra, Aylin ve Kerim Rahmi, Sadberk Leyla Koç ile yemeğe çıktı.

Jolie, ABD'den taşınıyor

Angelina Jolie, çocuklarıyla birlikte yaşadığı ABD'nin Los Angeles kentindeki evini satışa çıkardı.
Koç, golf oynadı

Tam bir golf tutkunu olan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, dostlarıyla birlikte golf oynadı.

