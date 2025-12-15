Turne ekibine 197 milyon...

Taylor Swift, 'Eras Tour' kapsamında iki yıl boyunca turne ekibine toplam 197 milyon dolar bonus dağıtarak ekibine büyük bir jest yaptı.
Taylor Swift, 'Eras Tour' kapsamında iki yıl boyunca turne ekibine toplam 197 milyon dolar bonus dağıtarak ekibine büyük bir jest yaptı.
