Dostların Colmar turu...

Yakın arkadaşlar Meral Kosif, Fulya Nayman ve Figen Kıral Colmar'da tatil yaptı.

Giriş: 12 Aralık 2025 Cuma

FİGEN KIRAL, FULYA NAYMAN, MERAL KOSİF

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Çiftçi'den '51. Dakika' sergisi...

Sanatçı ve Klinik Psikolog Yeliz Şık Çiftçi, “51. Dakika” isimli ilk kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
'72 saat Londra'da'

Pırıl Çetindoğan Kokuludağ eşiyle birlikte çıktığı İngiltere tatilinden yeni fotoğrafları '72 saat Londra'da' notuyla paylaştı.
Ata'ya ziyaret...

Caroline Koç kız kardeşi Christina Giraud ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı.
St. Moritz'de kayak yaptılar...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ eşi Kaan Demirağ ile birlikte ünlü kayak merkezi St. Moritz'de kayak yaptı.

