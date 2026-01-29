Courchevel'de dost buluşması...

Beckham'a Sanat ve Edebiyat Nişanı...

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, moda dünyasına sunduğu katkılar nedeniyle Fransa’nın en prestijli ödüllerinden biri olan Sanat ve Edebiyat Nişanı (Ordre des Arts et des Lettres) ile onurlandırıldı.