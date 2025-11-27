Sanat tutkunu Elif Dürüst, yakın dostu şarkıcı Teoman'ın konserinde eğlendi.
Giriş: 27 Kasım 2025 Perşembe
ELİF DÜRÜST, TEOMAN
TEOMAN
ELİF DÜRÜST, TEOMAN
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Teoman'la eğlendi
Sanat tutkunu Elif Dürüst, yakın dostu şarkıcı Teoman'ın konserinde eğlendi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.