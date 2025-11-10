Dubai'de bir spor salonu açmaya hazırlanan Aslışah Alkoçlar Demirağ, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve eniştesi Engin Altan Düzyatan ile birlikte spor yaptı.
Giriş: 10 Kasım 2025 Pazartesi
Dubai'de ailece spor yaptılar
