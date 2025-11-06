Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston'ın birkaç gün önce aşkını sosyal medyadan resmen ilan etmesinin ardından Jim Curtis'ten de aşk dolu yanıt geldi.
Giriş: 06 Kasım 2025 Perşembe
JENNIFER ANISTON, JIM KURTIS
JENNIFER ANISTON, JIM KURTIS
JENNIFER ANISTON, JIM KURTIS
JENNIFER ANISTON, JIM KURTIS
JENNIFER ANISTON
JENNIFER ANISTON
JENNIFER ANISTON
JENNIFER ANISTON
"Bu bir rüyaysa uyanmak istemiyorum"
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston'ın birkaç gün önce aşkını sosyal medyadan resmen ilan etmesinin ardından Jim Curtis'ten de aşk dolu yanıt geldi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.