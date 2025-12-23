Kraliyetten ayrılsalar da kraliyet geleneğini sürdüren Meghan Markle ve Prens Harry çifti, çocuklarıyla yeni yıl öncesi çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.
Giriş: 23 Aralık 2025 Salı
MEGHAN MARKLE- PRENS HARRY
MEGHAN MARKLE- PRENS HARRY
MEGHAN MARKLE- PRENS HARRY
MEGHAN MARKLE- PRENS HARRY
MEGHAN MARKLE- PRENS HARRY
MEGHAN MARKLE- PRENS HARRY
Kraliyet geleneği bozulmadı...
Kraliyetten ayrılsalar da kraliyet geleneğini sürdüren Meghan Markle ve Prens Harry çifti, çocuklarıyla yeni yıl öncesi çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.