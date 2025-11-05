Nejdet-Emel Ayaydın çifti, yoğun iş tempolarına ara vererek Cannes tatiline çıktı.
Giriş: 05 Kasım 2025 Çarşamba
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Cannes'ta tatil yaptılar
Nejdet-Emel Ayaydın çifti, yoğun iş tempolarına ara vererek Cannes tatiline çıktı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.