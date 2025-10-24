Sosyal sorumluluk projelerine gönül veren Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner,Tohum Otizm Vakfı'nın Tohum Güneşi Ol projesi için koşacak.
Giriş: 24 Ekim 2025 Cuma
İyilik peşinde koşuyor...
