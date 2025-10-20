İş insanı Sinan Kosif, eşi ve kızlarıyla birlikte Türk Pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu'nun Harbiye konserinde şarkılarla coştu.
Giriş: 20 Ekim 2025 Pazartesi
MELDA-SİNAN, MELİNA, MELİS KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF, SELHAN ALOĞLU
KENAN DOĞULU
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
Kenan Doğulu ile coştular
